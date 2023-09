VIDEO ? L’Inter arriva a Empoli! L’accoglienza dei tifosi nerazzurri

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023)ta ad Empoli solamente poco fa, pronta ad affrontare la 5^ giornata di domani in Serie A contro la squadra di Andreazzoli. C’è ilta ad Empoli e, al di fuori della stazione, ha trovatodi diversipresenti per l’occasione. I giocatori si sono fermati per gli autografi e i saluti. Manca sempre meno alla 5^ giornata di campionato. Ciao #InterFans #ForzaInter #EmpoliInter pic.twitter.com/ZP6IUiveOq — Inter (@Inter) September 23, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...