Vidal spara a zero su Inzaghi | ' Con lui Sanchez non sarà mai in forma'

(Di sabato 23 settembre 2023) Arturocontinua a far discutere. Dopo le dichiarazioni contro il Milan in Champions League , il centrocampista cileno ha detto la sua anche su Simonedell' Inter in diretta sul canale ...

Arturocontinua a far discutere. Dopo le dichiarazioni contro il Milan in Champions League , il centrocampista cileno ha detto la sua anche su Simone Inzaghi dell' Inter in diretta sul canale Twitch ...Il centrocampista cileno ex Juventus ed Inter (attualmente ai brasiliani dell'Athletico Paranaense), Arturo, ha attaccato duramente il Milan, per la sua prestazione in Champions League contro il Newcastle . Al canale Twitch di Red Gol ha dichiarato: ' Ho visto la gara peggiore nella storia della ...

TOP NEWS ore 20 - Inter, da San Sebastián a Empoli: Calha ... L'Interista

VIDAL AL VELENO SUL REAL MADRID: "SEMPRE RAPINATO CONTRO DI LORO, HO PERSO IL CONTO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Arturo Vidal continua a far discutere. Dopo le dichiarazioni contro il Milan in Champions League, il centrocampista cileno ha detto la sua anche su Simone Inzaghi dell' Inter in diretta sul canale ...Le voci dei protagonisti, le ultime novità di mercato e tanto altro su MilanNews.it: di seguito le notizie più importanti di oggi, venerdì 22 settembre 2023: ...