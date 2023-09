Viale Palmiro Togliatti | dove ogni notte è apocalisse

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 23 settembre 2023) Se abbassi il tuo naso fino a lambire il selciato ingombro di kleenex, preservativi usati, cartoncini di pessimo vino, bottiglie di birra, biancheria intima smutandata e ciancicata come mozzicone di sigaretta, mobilio frantumato, in disfacimento, pianori ocra rinsecchiti un tempo aiuole che lambiscono e circondano fino ad asfissiare fermate di mezzi pubblici che non transitano mai, puoi capire meglio di tante analisi sociologiche e psicologiche e storiche e urbanistiche le scene di violenza, di aggressione, di giustizia privata, privata in primis di qualunque lembo di umanità, trasmesse a schermi unificati pochi giorni fa.. Il fu-Migliore, per ironia del caso, e del caos, il volto istituzionale del comunismo, pater costituente dopo aver svernato alla Corte di Stalin, ha dato nome a questo inferno fatto e ...