Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 23 settembre 2023)DEL 23 SETTEMBREORE 13.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA BIS CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E FORMELLO DIREZIONE VITERBO SULLA CASSIA, CODE A TRATTI FRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICATA LA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E COLLE MONFORTANI NELLE DUE DIREZIONI. QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA CASILINA DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DA ...