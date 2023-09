Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 23 settembre 2023)DEL 23 SETTEMBREORE 07.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZETRA MAGLIANO E PONZANO IN DIREZIONE. RACCOMANDIAMO DUNQUE LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. GIA’ INIZIATA NELLA CAPITALE, LA SECONDA EDIZIONE DEL GRAND PRIX STORICO. L’EVENTO PER APPASSIONATI DI AUTO E MOTORI D’EPOCA SI SVOLGERA’ FINO AL 24 SETTEMBRE A. PREVISTE ESIBIZIONI STATICHE SU LARGO FEDERICO FELLINI ED ESIBIZIONI DINAMICHE DA VIA VITTORIO VENETO A LARGO BRASILE. PER QUEL CHE RIGUARDA LA VIABILITA’, PREVISTE TEMPORANEE CHIUSURE SU VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E DEVIAZIONI BUS ...

Nove città italiane (Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato,e Torino) stanno ... In alcuni casi, le piste ciclabili si sono mal conciliate con laurbana esistente, dall'...ha bisogno di impianti e anche in tempi rapidi ma per l'impianto in questione non possiamo ... 'Le criticità riscontrate per, logistica, e collocazione dell'impianto, che emergevano già ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2023 ore 20:30 RomaDailyNews