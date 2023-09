(Di sabato 23 settembre 2023) In Giappone Maxha sbaragliato la concorrenza in una sessione diche è sembrata non avere storie. L'olandese è sceso in pista tra i primi in Q1, in Q2 e in Q3 e ha piazzato i ...

Gp Belgio 2023 – La F1 in Belgio in uno degli appuntamenti tradizionali che arriva subito prima della sosta estiva riproponendo il format della ...

In Giappone Maxha sbaragliato la concorrenza in una sessione di qualifiche che è sembrata non avere storie. L'olandese è sceso in pista tra i primi in Q1, in Q2 e in Q3 e ha piazzato i migliori giri al ...Con la Red Bull ormaiin classifica, la gara potrebbe comunque regalare grandi ... Maxsi conferma il grande favorito a Suzuka . " Red Bull resta davanti, ma ci stiamo ...

Verstappen imprendibile: gli highlights delle qualifiche La Gazzetta dello Sport

F1, Verstappen imprendibile nelle FP2 di Suzuka. Leclerc 2°, Sainz 4° Corriere dello Sport

Verstappen e Red Bull mettono in piedi una prova di forza ... Il campione del mondo in carica ha firmato un 1'28"887 rimasto imprendibile per tutti, anche se, a dire il vero, sarebbe bastato il primo ...Max Verstappen conquista la pole a Suzuka con un giro stratosferico. Questi i risultati completi delle qualifiche del GP del Giappone ...