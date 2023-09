Verona | Sogliano | 'Nessuno ha regalato punti al Verona Sarà un campionato difficile | servono punti contro tutte'

(Di sabato 23 settembre 2023) Il ds del, Seanha parlato a Dazn nel prepartita della sfidail Milan "Ivalgono sempre. Anche se non sono ar...

Sul centrocampista Folorunsho del Napoli l'Empoli affianca il Verona , che così sfida il Lecce per l'albanese Ramadani dell'Aberdeen....

Sean Sogliano , direttore sportivo dell’ Hellas Verona , ha parlato in conferenza stampa della sessione di mercato dei gialloblù Sean Sogliano , ...

Sean, direttore sportivo dell'Hellas, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il Bologna Sean, direttore sportivo dell'Hellas, ha parlato ai microfoni ...Commenta per primo Sean, direttore sportivo del, parla a Sky Sport prima del match con il Bologna: 'Siamo una squadra che deve lottare su ogni palla in ogni partita. Abbiamo fatto un mercato su scommesse, ...

Verona, Sogliano: 'Nessuno ha regalato punti al Verona. Sarà un ... Calciomercato.com

Hellas Verona, Sogliano: "Mercato con diverse scommesse, ma questo è il nostro dna" TUTTO mercato WEB

La Confedilizia celebra nel 2023 i 140 anni dalla costituzione dei suoi primi nuclei associativi. Nel 1883 sorse infatti a Genova ...Chi vincerà Appuntamento fissato alle ore 20.45 di lunedì 18 settembre. Verona - Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la ...