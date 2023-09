Ventimiglia | albero rischia di cadere sulla ferrovia | l' intervento

(Di sabato 23 settembre 2023) É in corso da stamattina untrae il confine di Stato per unchedisottostante linearia internazionale Italia-Francia. L'pericolante è situato su una falesia a quaranta metri d'altezza sopra la. Un team SAF (Speleo Alpino Fluviali) dei vigili del fuoco si è calato sul terrazzamento roccioso da una zona più a monte e sta provvedendo alla rimozione e messa in sicurezza dell'area. L'operazione è monitorata costantemente dall'alto con l'utilizzo dei droni.

(LaPresse) É in corso da stamattina un intervento tra Ventimiglia e il confine di Stato per un albero che rischia di cadere sulla sottostante linea ferroviaria internazionale Italia-Francia. L'albero ...