Vasco Rossi canta Albanera | “Sono tutti innamorati della Meloni | forse anch’io | ma è una fascista 2 0”

(Di sabato 23 settembre 2023) E’ una tutto campo quello che sull’inserto di Repubblica, il “Venerdì“, ripercorre la propria vita e la propria carriera traendone un bilancio decisamente ottimistico: “Se muoio, non vi dispiacete. Ho vissuto una vitamad…”, dice il rocker di Zocca, che racconta anche del suo grande amore, la moglie Laura, esua difficoltà nell’allontanare i suoi figli dagli eccessi che lui stesso ha praticato e promosso nelle canzoni, dalla droga all’alcol. “Io l’eroina non l’ho mai toccata,pensano il contrario e io ogni tanto vorrei scriverlo sui social ma poi preferisco evitare il casino. Quando facevo a mio figlio il discorso sulle droghe lui mi guardava e rideva. ‘Papà, tu sei’. Ho dovuto combattere anche con l’immagine che aveva di ...

Arriva la docu-serie su Vasco Rossi , un lavoro in 5 episodi disponibili in streaming dal 27 settembre, insieme al l’inedito Gli Sbagli Che Fai. ...

Il cantante ha rivelato che non avrebbe mai immaginato di arrivare alla sua età, ma che già 60 anni gli sembravano tanti. «Ogni giorno che viene è un giorno in più rispetto a quello che pensavo». E an ...“Ho avuto dei momenti di cristi tremendi”, racconta il rocker in un’intervista molto intima a Il venerdì di Repubblica ...