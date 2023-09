Vaccino Covid | Giovannini | “l’80% dei vaccinati ha coaguli di globuli rossi nel sangue | alto rischio trombotico” - VIDEO

(Di sabato 23 settembre 2023)diin centinaia di persone, è quanto rilevato dal dottor Franco, medico biologo mantovano che ha esaminato persone che si sono sottoposte alla vaccinazione anti, non solo con il booster, ma anche con una dose. “Abbiamo esaminato a Sarzana 1600 casi, dove abbiam

Diverse persone danneggiate dal Vaccino Covid che si dicono “abbandonate dallo Stato”, sono scese in piazza a Roma alla vigilia della nuova ...

Milano, 21 set. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo agire ora per ridurre al minimo l'impatto" dei virus respiratori che co-circoleranno nel prossimo ...

Lo ha affermato la direttrice dell’Ema Emer Cooke per la quale «i nuovi vaccini proteggono anche contro Eris , oltre che contro le più recenti ...

Rimangono però "lacune significative", molte delle quali peggiorate dalla pandemia di- 19. "Ad esempio " ha spiegato ", l'unicoche esiste è somministrabile solo a bambini molto ...In conclusione, le categorie a cui viene raccomandato ilcontro- 19 sono quasi sovrapponibili a quelle a cui è consigliato ilantinfluenzale. Quella di quest'anno dunque sarà ...

Vaccino Covid, Ema: efficace con variante Eris. “Raccomandato anche alle donne in gravidanza” QUOTIDIANO NAZIONALE

Rai e vaccino Covid, la provocazione di Burioni Adnkronos

Il vaccino anti-Covid è gratuito per tutti, anche per chi non appartiene a queste categorie. La malattia è cambiata, è molto meno aggressiva, ma le persone più fragili devono assolutamente capire ...Nel frattempo le regole d’oro sono due: tutela dei soggetti fragili e delle strutture ospedaliere. Covid: preoccupazioni e vaccini Le strutture sanitarie rappresentano ovviamente il fulcro ...