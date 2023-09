Vaccini | D' Angelo Umbria | Regione fra le prime ad adottare Pnpv 2023-2025

(Di sabato 23 settembre 2023) Perugia, 23 set. (Adnkronos Salute) - "Laè fra lein Italia ad aver impostato un piano di intervento di prevenzione vaccinale. Dopo l'approvazione del Piano nazionale prevenzione vaccinale (, il 2 agosto scorso in Conferenza Stato-Regioni, abbiamo messo in campo tutte le strategie che il programma stesso prevede, ovvero vaccinare per classi di rischio. Grazie ai medici di medicina generale l'rappresenta un grande esempio di capacità vaccinale". Così all'Adnkronos Salute Massimo D', direttore Sanità e Welfare, prima di aprire i lavori del progetto Fimmgdal titolo 'Il ruolo del medico di medicina generale ...

A confermare la capacità vaccinale, continua D', "i dati: nel 2022, rispetto all'anno precedente, siamo stati tra i primi in Italia per copertura vaccinale (ad esempio per l'anti - influenzale ...... " Farmaci specifici,, regole d'igiene e galateo respiratorio sono la ricetta corretta per ... E basta arrivare all'assessore regionale alla SanitàGratarola , che viene anche lui dagli ...

Vaccini, D'Angelo (Umbria): "Regione fra le prime ad adottare Pnpv ... Adnkronos

A Radio 1 medico no vax "sconfessa" i vaccini. E la Rai si dissocia Avvenire

La campagna vaccinale anti-influenzale e anti-Covid: chi deve farli, dove andare e chi deve pagare. Più disponibilità dello spray nasale per i bambini e le raccomandazioni per fragili e ospiti nelle R ...Nella trasmissione "Giù la maschera" di Marcello Foa. Oggi in onda una puntata riparatoria chiesta dai vertici aziendali ...