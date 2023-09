Usa | si allargano gli scioperi negli stabilimenti di Gm e Stellantis “Tregua” con Ford dopo i progressi nelle trattative

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Si frammenta il fronte delle case automobilistiche americane alle prese con la dura vertenza avviata dal sindacato del settore. Lo Uaw (United automobile workers) ha fatto sapere che mentre lehanno avutosignificativi con, le risposte di Gm erimangono largamente insoddisfacenti. Pertanto le nuove mobilitazioni colpiranno primariamente queste due case automobilistiche. Il sindacato ha mostrato sinora grande capacità tattica e flessibilità Per ora si è fermato solo un lavoratore ogni dieci ma in posizioni chiave, in grado di provocare ripercussioni lungo la filiera. La mezzanotte di venerdì era stata fissata come scadenza per valutare se ampliare lo sciopero ed aumentare il grado di coinvolgimento dei circa 140mila dipendenti. Altri 5.600 dipendenti si uniranno ora allo sciopero che ...