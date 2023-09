Urgente Operazione di Soccorso della Guardia Costiera di Pescara | Evacuazione Medica di un Passeggero a bordo della MSC “Costa Deliziosa”

Leggi su citypescara

(Di sabato 23 settembre 2023) L’allarme è scattato quando la sala operativaha ricevuto una chiamatadalla nave, che navigava a 54 miglia nautiche da. Il, un cittadino francese di 81 anni, aveva subito un ictus cerebrale e necessitava di assistenzaimmediata. Agendo rapidamente, la sala operativa ha coordinato la risposta all’emergenza. Il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico) è stato coinvolto per fornire una valutazionee ha ordinato l’delcon l’ausilio di un elicottero e il successivo trasporto in ospedale attraverso il Servizio del 118 di. Per affrontare l’emergenza, la sala ...