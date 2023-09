Uomini e Donne | Beatriz Dorsi presa di mira sul web | la risposta della corteggiatrice

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 23 settembre 2023), nuovadi, ha risposto a delle offese ricevute da parte di un utente social nelle ultime ore. La giovane brasiliana, conosciuta per aver conquistato entrambi i tronisti di questa ediione del programma di Maria De Filippi, non si è fatta abbattere dalle cattiverie e ha replicato sulle sue storie di Instagram., le indelicate parole nei confronti diNelle sue Instagram,ha condiviso una serie di insulti ricevuti in privato: “Lurida sporca brasiliana di me*da. Tua madre doveva abortire te in pancia!! Fai schifo. Pezza da piedi. Tornatene nel tuo misero paese. Faccia da c*lo. Put*ana !! Tornatene nel tuo misero ...