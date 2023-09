Università Di Perugia | Bando per Laureati

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 23 settembre 2023) Concorso pubblico, per la chiamata di 1 professore di seconda fascia, per il Dipartimento di fisica e geologia, presso l’di. Si comunica che l’degli Studi diha indetto una selezione per coprire il seguente posto di Professore Universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010: Un posto di Professore Universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 04/A4 – Geofisica – settore scientifico-disciplinare GEO/10 – Geofisica della terra solida, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia.di Concorso Il testo completo del, compreso il fac-simile della domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di selezione sopra menzionata, ...