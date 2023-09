Un ordigno bellico esplode in casa | morto un bambino di 10 anni | grave il nonno

(Di sabato 23 settembre 2023) Eildi 10rimastomente ferito in seguito a un'esplosione avvenuta nella pertinenze della sua abitazione a Vivaro (Pordenone) . Lo scoppio sarebbe stato determinato da un ...

Non ce l'ha fatta il piccolo Gabriele Cesaratto, gravemente ferito dopo essere rimasto coinvolto in un'esplosione

Il bambino di 10 anni rimasto grave mente ferito nell’esplosione di un ordigno bellico avvenuta nel garage della casa in cui viveva è morto in ...

Una tragica esplosione ha scosso la tranquilla comunità di Vivaro, in provincia di Pordenone , lasciando la città in lutto. Il 22 settembre, un ...

Lo scoppio sarebbe stato determinato da un, verosimilmente un residuato. Il bambino è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale di Pordenone. Anche il nonno è stato ...Il giorno dei funerali del bambino di 10 anni morto dopo essere stato investito dall'esplosione di una Vivaro (Pordenone) sarà proclamato il lutto cittadino. Lo ha deciso il sindaco del piccolo centro, Mauro Candido, che lo ha reso noto con un post sul profilo social esprimendo dolore,...

