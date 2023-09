Un libro di ricette chimiche per capire l’origine della vita

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 settembre 2023) Lasu altri pianeti, qualora venisse scoperta, potrebbe essere molto diversa da quella sulla Terra. Ma gli ingredienti chimici presenti nell’Universo sono pochi, come anche sono pochi i modi di mescolarli per cercare la ricetta vincente. Lo ha fatto un gruppo di ricercatori dell’Università del Wisconsin-Madison che ha sfruttato queste limitazioni per scrivere uncon centinaia dipotenzialmente in grado di dare origine alla. La loro lista degli ingredienti planetari miscelati con tecniche diverse e, come in una cucina, con temperature e tempi di “cottura” studiati ad hoc, potrebbe indirizzare la ricercasu esopianeti, indicando le condizioni più probabili affinché questepossano funzionare. Il ...