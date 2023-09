(Di sabato 23 settembre 2023) AGI -mundì del golf: si apriràal Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio laCup 2023, la più importante competizione del mondo per questo sport che mette di fronte Europa e Stati Uniti. L'evento richiamerà 300mila spettatori, di cui 250mila dall'estero provenienti da 85 Paesi, con un tutto esaurito negli alberghi della Capitale. La sfida tra Team Europe e Team Usa va avanti dal 1927 ma per la prima volta sbarca in Italia. Sei giorni di gara sulalla periferia est della Capitale, da29 settembre a mercoledì primo ottobre, metteranno di fronte le squadre formate ciascuna da 12 tra i migliori golfisti del mondo. L'evento, comparabile a un mondiale di calcio o alle Olimpiadi per la sua importanza nel golf, sarà accompagnato da ...

AGI - Roma 'mundì del golf: si aprirà venerdì al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio ... Sei giorni di gara sulalla periferia est della Capitale, da venerdì 29 settembre ...AGI - Roma 'mundì del golf: si aprirà venerdì al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio ... Sei giorni di gara sulalla periferia est della Capitale, da venerdì 29 settembre ...

Un green 'caput mundi', venerdì al via la Ryder Cup a Roma AGI - Agenzia Italia

Unione Sindacale di Base: Gentrificazione, turistificazione, affitti ... USB

AGI - Roma 'caput mundì del golf: si aprirà venerdì al Marco Simone ... Usa va avanti dal 1927 ma per la prima volta sbarca in Italia. Sei giorni di gara sul green alla periferia est della Capitale, ...This reported op-ed argues that violence against sex workers is rarely taken seriously by the police or media.