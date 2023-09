(Di sabato 23 settembre 2023) A Trofarello, nel, undaCessna ha effettuato unggio diin un campo. Una persona è rimasta ferita lievemente e altre due sono rimaste illese. Al lavoro per l'...

Un piccolo Aereo da turismo è caduto questo in mezzo alla giungla dell' Amazzonia in Brasile e le autorità hanno confermato la morte delle quattordici ...

A Trofarello, nel Torinese, undaCessna ha effettuato un atterraggio di emergenza in un campo. Una persona è rimasta ferita lievemente e altre due sono rimaste illese. Al lavoro per l'accaduto ci sono i carabinieri ...... ingegneria, protezione civile, sport,, cinema, tv, servizi web, fotografia, editoria, ... le procedure operative, la conoscenza del mezzo, le regole per sostenere l'esame, lo spazio, i ...

Un aereo da turismo atterra in emergenza nel Torinese Euronews Italiano

"Aereo da turismo effettua atterraggio di emergenza nel territorio del ... Tendenzediviaggio

(ANSA) - TORINO, 23 SET - A Trofarello, nel Torinese, un aereo da turismo Cessna ha effettuato un atterraggio di emergenza in un campo. Una persona è rimasta ferita lievemente e altre due sono rimaste ...A Trofarello, nel Torinese, un aereo da turismo Cessna ha effettuato un atterraggio di emergenza in un campo. Stando a quanto trapelato dalle prime informazioni, una persona sarebbe rimasta ferita e ...