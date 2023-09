ULTIM’ORA – Garcia spiazza tutti | scelta da non credere sui convocati

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 23 settembre 2023) Domani il Napoli affronterà il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Garcìa sorprendecon unsui convocati per la sfida. Manca sempre meno alla sfida di domani sera tra Bologna e Napoli. Gli azzurri dopo la vittoria in Portogallo contro il Braga, devono assolutamente vincere anche in campionato per rialzarsi dopo le pessime prestazioni contro Lazio e Genoa. Pochi minuti fa il tecnico del Napoli, Rudi Garcìa, ha diramato le convocazioni per la sfida di domani sera. Tra la lista dei convocati c’è una sorpresa chei tifosi azzurri. Bologna-Napoli, tifositi da Garcìa Ci sono ancora diversi dubbi di formazione che attanagliano la mente del tecnico azzurro, ma i convocati sono stati ufficializzati. Demme convocato a sorpresa (LaPresse) – SpazioNapoli.itRudi Garcìa, a sorpresa, ha ...