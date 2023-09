Ultime Notizie Roma del 23-09-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 settembre 2023)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno arrivano i contributi a fondo perduto sulle ristrutturazioni edilizie si tratta degli sconti fiscali superbonus 90% sulle spese sostenute dal primo gennaio delal 31 ottobre di quest’anno su immobili adibiti a prima case parti comuni condominiali ma si tratta di un contributo che ha un rigido limite per quanto riguarda l’ISEE Infatti è riservato ai proprietari con reddito non superiore a €15000 introdotto dal DL aiuti quater con riguardo al 10% di spese agevolate il provvedimento firmato dal direttore dell’agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini fissa i termini e le modalità per l’invio della domanda che andrà presentata dal 2 al 31 ottobre tramite una procedura web e che era disponibile nell’area riservata del sito dell’agenzia direttamente dal richiedente o ...