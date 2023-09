Ultime Notizie Roma del 23-09-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto Giorgio Napolitano aveva 98 anni è stato il primo presidente della Repubblica eletto due volte nel 2006 nel 2013 l’unico è comunista diventato capo dello stato l’ultimo protagonista del PCI di Togliatti esponente migliorista ministro degli Esteri del partito Guido Nel 1978 la prima missione del PC negli Stati Uniti è stato sempre fedele interprete della Costituzione l’omaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la presidente del consiglio Giorgia Meloni espresso il cordoglio del Governo il papà ne ha sottolineato la continua ricerca del bene comune Palazzo Chigi e disposti i funerali di Stato la camera ardente Sara allestita in Senato Matteo Messina Denaro resta in coma irreversibile ma per ora i medici Non hanno ancora sospeso l’alimentazione ...