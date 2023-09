Ultime Notizie Roma del 23-09-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 settembre 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vi Ale in studio nuovo appuntamento con l’informazione in primo piano La morte di Giorgio Napolitano l’ex presidente della Repubblica aveva 98 anni che giorni era ricoverato in condizioni critiche La clinica Salvator Mundi al Gianicolo adisposti i funerali di stato e la camera ardente al Senato meloni cordoglio a nome di tutto il governo il boss Matteo Messina Denaro ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila in coma irreversibile in serata i medici sospenderanno l’alimentazione del dell’ex boss di Cosa nostra affetto da un tumore al colon si sono aggravate giovedì quando ha avuto un sanguinamento per può essere colpito da un collasso con i parametri vitali compromessi al capezzale la nipote legale Lorraine guttadauria e la giovane figlia Lorenza ...