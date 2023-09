Ufficiale | Alberto Paloschi torna in campo | l’ex Milan riparte dalla Serie D

Commenta per primoPaloschi, ex attaccante del Milan, ha giocato per Parma, Genoa, Chievo, Swansea City, Atalanta, Spal (due volte), Cagliari e Siena. Oggi, da svincolato, Paloschi ha dato ufficialmente il via ...... Lino Banfi! Lunedì arriverà l'annuncio. (Da Dagospia e DavideMaggio) #UnMedicoInFamiglia ... Oltre alla confermata giuria e al commentatore a bordo campoMatano, arriva il quarto ...

Paloschi ricomincia dalla Serie D: l'ex Milan ha firmato per il Desenzano La Gazzetta dello Sport

UFFICIALE - Alberto Paloschi firma col Desenzano Paolozerbi.com

Con un comunicato ufficiale diramato sui propri canali social, il Desenzano ha ufficializzato l'arrivo di Alberto Paloschi. "Desenzano comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive ...Alberto Paloschi ha accettato la sfida del Desenzano in Serie D. Ripartirà da qui la carriera dell’ex attaccante del Milan rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza in Serie C al Siena culminata col ...