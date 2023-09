UFFICIALE – Accordo FIGC | AIA e DAZN | audio VAR trasmesso in tv Ecco da quando

L’ accordo è ufficiale : ha firmato la vecchia conoscenza del calcio italiano. Ecco tutti i dettagli Non è stata una delle società più attive per ...

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ ufficiale Michele Pazienza è il nuovo allenatore dell’US Avellino 1912. Come anticipato nelle scorse ore, il ...

'Le scelte di Bonetti e Rosato sono state ampiamente commentate sui giornali', ha tagliato corto l'ex premier, per poi aggiungere: 'Leggo di gente in ...

La bibita Boem diventa partner del Milan . La bevanda, nata dal lavoro di squadra di Fedez , Lazza e Leonardo Maria Del Vecchio, sarà Official Hard ...

Sul fatto che quei Paesi abbiamo un crescente peso economico siamo tutti d', ma fa sorridere ... Sud globale, oltre a una chiosa sulla guerra in Ucraina ribadendo la posizionerussa ". ...... Renato Schifani, ha ricevuto in visitaa Palazzo d'Orléans a Palermo il ministro per gli ... con "un'inversione del metodo che preveda preventivamente unsugli interventi e un ...

Ufficiale, accordo FIGC-DAZN per la trasmissione degli audio VAR ... DAZN

Accordo FIGC-DAZN: verranno trasmessi gli audio tra arbitro e VAR Goal Italia

Tramite un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Dazn per la trasmissione degli audio VAR dei match di Serie A ...inaugurano ufficialmente l’accordo editoriale anticipato in precedenza che porterà sull’app del leader mondiale nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo contenuti esclusivi per raccontare, ...