Udinese | il nuovo acquisto Kristensen si scalda | 'Sono pronto per giocare'

L' Udinese mette nel mirino un nuovo profilo per il centrocampo . Si tratta di Alexander Prass, classe 2001 in forza allo Sturm Graz . Lo riporta...

rinforzo dell’ultima ora per la difesa dell’ Udinese : in arrivo dal Bayern Monaco il giovane croato Tikvic a titolo definitivo L’ Udinese ha chiuso ...

In gol per i campani ilacquisto Jovane Cabral , di cui ha parlato anche Sousa: JOVANE - 'A ... Con l'abbiamo avuto difficoltà, è un avversario che storicamente ci crea problemi ma abbiamo ...Le parole di Thomas Kristensen,difensore dell', in vista della sfida dei friulani contro la Fiorentina Ildifensore dell', Thomas Kristensen, ha parlato a TV12 in vista della sfida contro la Fiorentina. Di ...

L’Udinese protagonista alla settimana della moda. Presentata la terza maglia ufficiale Sky Sport

Ufficiale la "Third" dell'Udinese < Società < News Udinese Calcio

Anche per questa sfida casalinga, infatti, il Grande Torino ha fatto registrare grandi risultati al botteghino: dopo gli oltre 50mila spettatori raggiunti nelle prime tre partite casalinghe stagionali ...Enzo Ebosse ha commentato il secondo infortunio al crociato capitato nell'ultimo anno. Ecco le dichiarazioni del calciatore camerunense ...