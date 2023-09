(Di sabato 23 settembre 2023) Il ministro degli Esteri Szijjarto alla Tass: "Danneggiano di più l'Europa"non sono necessarie, perché “causano più danni all’Europa che alla Russia”. E’ l’opinione espressa dal ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un’intervista alla Tass dopo aver incontrato a New York, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, il collega russo Sergei Lavrov, nel corso della quale ha parlato anche della questione delle forniture di grano ucraino ai Paesi dell’Europa centrale. “Se il grano ucraino inizia a diffondersi nei Paesi dell’Europa centrale, distruggerà sicuramente i mercati agricoli” di quella regione. “Per non parlare dei nostri agricoltori, che ovviamente dobbiamo proteggere”, ha dichiarato Szijjarto. Che poi ha ribadito la disponibilità di Budapest a garantire il libero ...

Il presidente Turco Recep Tayyip Erdogan è oggi in visita in Ungheria . Lo riporta Trt World. La visita all'estero del presidente Turco , la prima da ...

A Vladivostok, dove è arrivato il super treno di Kim, Putin prima ha detto che non si può parlare di pace con l'Ucraina, in presenza della ...

Il commercio del grano crea nuove tensioni politiche in Europa dell’est. Il ministro del Commercio ucraino, Taras Kachka, ha dichiarato ieri alla ...

La solidarietà è un’altra cosa. Non appena la Commissione europea, venerdì scorso, ha annunciato che non avrebbe rinnovato le restrizioni alle ...

"A quanto mi risulta, l'preferirebbe distribuire il grano in Europa centrale, ma l'accordo ... Szijjarto ha infine ricordato che le risorse energetiche dell'"dipendono in larga ...... in. L'Abbazia ungherese è un luogo che "richiama la pax benedictina. Coloro che sono ... la guerra inci ha drammaticamente chiamato ad aprire gli occhi e il cuore verso tante ...

Ucraina, Ungheria: "No a nuove sanzioni contro Mosca" L'Identità

Ucraina: avvia reclamo a Organizzazione mondiale del commercio ... Servizio Informazione Religiosa

Fiamme su Sebastopoli, ancora un raid ucraino spiegabile in sei punti. Primo. Gli ucraini hanno preso di mira le installazioni del comando già nei mesi scorsi con azioni minori, ora hanno alzato il ...(Adnkronos) – Nuove sanzioni contro Mosca non sono necessarie, perché “causano più danni all’Europa che alla Russia”. E’ l’opinione espressa dal ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un ...