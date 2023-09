Ucraina | raid su base flotta Mar Nero | 9 morti | feriti 2 generali russi

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 23 settembre 2023) E Mosca rivendica: "Distrutte armi di fabbricazione occidentale a Kherson" E’ di novee 16, tra cui due, il bilancio delaereo condotto dagli ucraini contro il quartier generale dellarussa del Mar, in Crimea. Lo ha reso noto il capo dell’intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, che a Voice of America ha dichiarato: “Tra ic’è il comandante del gruppo, il generale Alexander Romanchuk, che è in condizioni molto gravi, e il capo di Stato maggiore, generale Oleg Tsekov, che non è cosciente”. Poco dopo l’attacco missilistico, il ministero della Difesa russo aveva reso noto che risultava disperso un militare. Budanov non ha invece confermato le notizie sulla presunta morte del comandante della...