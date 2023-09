Ucraina-Canada | firmato Trattato di libero commercio Zelensky | “Base per ricostruzione”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato nella tarda serata di giovedì (nella notte in Italia) a Ottawa per la sua prima visita in Canada ...

La visita a sorpresa di Zelensky inassume quindi il significato di una sfida a Biden: se l'amministrazione Usa pensa di scaricare l'per concentrarsi su Pechino (vedi anche il Kyiv ...'Mosca deve perdere e perderà', ha detto Zelesky durante il suo discorso al parlamento di Ottawa nel suo viaggio in. Intanto missili sul quartier generale della flotta russa in Crimea, colpita ...

Attacco ucraino in Crimea, colpito il comando della flotta russa sul Mar Nero. Zelensky in Canada - Il video del momento esatto in cui un missile colpisce il comando della flotta russa a Sebastopoli - Il video del momento esatto in cui un missile colpisce il coma RaiNews

Il Canada ci dà armi per andare avanti, per respingere la Russia. E vi ringrazio per questo. Grazie a tutti voi", ha detto il presidente ucraino alla folla riunita nell'armeria di Fort York. No re-use ...Sono grato al Canada anche per aver sostenuto il nostro lavoro di organizzazione del vertice globale per la pace», ha aggiunto. «Ringrazio Justin per la decisione del suo governo di acquistare un ...