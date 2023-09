Uccidono un' anatra a sprangate e ridono Foggia choc | chi sono le belve | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Un'indifesa uccisa atra le risate dei presenti mentre unriprende tutta la scena. Secondo quanto ricostruito dalle chat in cui è stato segnalato, il fatto sarebbe avvenuto a Rodi Garganico, in provincia di. La violenza si è consumata su una strada e ripresa in unpoi pubblicato su Instagram. Il caso riportato da Lndc Animal Protection: "Fondamentale l'identificazione dei colpevoli". "Nel filmato, che poi è stato fatto girare in alcuni gruppi WhatsApp e in questo modo è arrivato a LNDC Animal Protection, si vede l'animale già in difficoltà su un marciapiede e un gruppo di 4 ragazzi che si avvicina e uno di loro inizia a infierire con un bastone o una spranga sul volatile fino a ucciderlo”, si legge sul sito dell'organizzazione.