Tu si que vales 2023 | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di sabato 23 settembre 2023)sono previste per Tu si que? Il programma condotto da Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi va in onda su Canale 5 in prima serata con la decima edizione a partire da sabato 23 settembrealle ore 21.25. In tutto sono previste nove, tutte in onda il sabato sera su Canale 5. L’ultima dovrebbe andare in onda, con la finale, il 18 novembre. Ma vediamo insieme la programmazione (attenzione: potrebbero esserci modifiche) per il talent show: Prima puntata: 23 settembreSeconda puntata: 30 settembreTerza puntata: 7 ottobreQuarta puntata: 14 ottobreQuinta puntata: 21 ...