Tu si que vales 2023 | le anticipazioni della prima puntata del 23 settembre

Leggi su tpi

(Di sabato 23 settembre 2023) Tu si que: le, i concorrenti e gli ospitidel 23, giudici, giuria, conduttori Questa sera, 23, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda ladi Tu si que, il programma di successo condotto quest’anno da Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto, oltre alla presidentessa Sabrina Ferilli. Si trattadecima edizione del programma che vede protagonisti persone di qualsiasi età e con i talenti più vari, pronti a mettersi in gioco e a stupire il pubblico da ...