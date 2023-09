Truffa del diesel | 46 indagati dalla Gdf di Rimini

(Di sabato 23 settembre 2023) La Guardia di Finanza diha scoperto una maxi frode che ha coinvolto decine di distributori stradali in diverse Regioni italiane, sequestrando beni per oltre 3 milioni di euro e confiscando ad ...

Segnava sul “memoriale del servizio giornaliero” ore di lavoro straordinario che in realtà non aveva mai svolto il vicebrigadiere dei carabinieri ...

Ad avere le redini dellatre imprenditoriRiminese che gestivano società di distribuzione carburante. Si tratta di un anconetano residente a Rimini, un riminese e un residente a Nettuno (...... tra cui svariate intestazioni fittizie di società, tentataai danni dello Stato, in relazione alla illecita richiesta di finanziamenti pubblici a caricoFEASR (bando della Regione Umbria),...

La truffa del messaggio. «Ciao papà, ho perso il mio telefono», ma arriva ad un avvocato. Ecco cosa è successo ilmessaggero.it

Truffa del pezzotto, intercettavano segnale Sky: giro da 130 milioni, 22 indagati. In Salento una centrale La Repubblica

La Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto una maxi frode che ha coinvolto decine di distributori stradali in diverse Regioni italiane, sequestrando beni per oltre 3 milioni di euro e confiscando ad ...Allarme truffe a Buscate. Truffa a Buscate: entrano per un "controllo", scappano con oro e soldi Nella mattinata di giovedì 21 settembre, due persone sono entrate in un’abitazione e con l’inganno si s ...