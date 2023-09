(Di sabato 23 settembre 2023) Una terribilesi è consumata nella giornata di ieri a, in provincia di Palermo, dove è morto il 68enne, originario di Monreale. L’uomo, andato in pensione lo scorso novembre, ha perso la vita mentre cercava di domare le fiamme che stavano divorando la sua abitazione in contrada Pantalina, al confine con (Monrealelive.it)

, in provincia di Palermo, dove un uomo è morto a causa di un violento incendio divampato nella notte in località Settepani. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero ..., in provincia di Palermo, dove un uomo è morto a causa di un violento incendio divampato nella notte in località Settepani. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero ...

Tragedia a Trappeto, muore intossicato il monrealese Salvino Albano MonrealeLive

Dramma a Trappeto, uomo fugge da incendio ma si accascia e muore per lo spavento Diretta Sicilia

Gli incendi nel palermitano e le tragedie a Trappeto e Cefalù dove sono morte due persone tra le infernali fiamme ...Tragedia sfiorata in via Castellana. Un albero è caduto su un’auto con a bordo una donna 1' DI LETTURA TRAPPETO (PALERMO) – Un uomo è morto a Trappeto, nel Palermitano, durante l’evacuazione di alcune ...