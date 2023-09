Traffico Roma del 23-09-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 settembre 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’appuntamento con ilal momento abbiamo code per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Laurentina e Pontina naturalmente ci sono ripercussioni sulla stessa via Pontina Dove troviamo code tra Tor de’ Cenci e il raccordointenso poi verso lo stadio Olimpico dove questa sera 20:45 si giocherà la partita di calcio Lazio Monzaintenso Dunque con code sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti sulla Salaria della motorizzazione civile alla tangenziale è ancora il CUD sulla via Cassia tra il video per la Braccianese e Tomba di Neronerallentato anche lungo o via del Foro Italico sulla tangenziale sempre in direzione stadio tra via Tiburtina viale della Moschea code a tratti anche ...