Traffico Roma del 23-09-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 23 settembre 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati in studio Massimo Vischi in entrata aal momento ci sono code sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e via dei Due Pontiintenso concludi anche sulla via Cassia tra il bivio per la Braccianese è l’incrocio con via della Giustiniana aumenta ilanche sulla tangenziale al momento rallentato in direzione Stadio Olimpico tra via delle Valli e viale della Moschea gli abili allenamenti peranche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra l’uscita per laNapoli e lo svincolo per La via Ardeatina Scusa ilper urgenti interventi la Circonvallazione Gianicolense tra via San Girolamo Emiliani e Largo Ravizza in direzione di viale dei Colli Portuensi in centro possibili rallentamenti ...