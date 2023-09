Traffico Roma del 23-09-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 23 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in ascoltoscorrevole al momento sulle strade della capitale tempi di percorrenza irregolari su entrambe le carreggiate del raccordo anulare Ti ricordo che per lavori urgenti è chiusa alla Circonvallazione Gianicolense tra via Girolamo Emiliani è Largo Ravizza in direzione di viale dei Colli Portuensi intanto per il Grand Prix storico diè chiuso alviale delle Terme di Caracalla da Largo vittime del terrorismo a via dei Cavalieri di Colombo in direzione del Piazzale Numa Pompilio domani il Gran Prix si sposerà all’Eur tra poco a partire dalle 15:30 e fino alle 20 manifestazione con corteo indetta dall’Associazione disability Pride con partenza da Piazza Santi Apostoli e arrivo in piazza del Popolo devianti anche i bus che ...

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico rallentato sulla Tuscolana per un incidente all’altezza di Piazza di Cinecittà e per ...

{“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde ...

{“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde ...

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati all’ascolto sulla Cassia Veientana si sta in coda per un incidente avvenuto all’altezza di Castel de’ ...

{“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde ...

in uscita da Chieti 1) Percorso alternativo lungo via Colonnetta: si può procedere in direzione della Tiburtina per poi dirigersi o a Pescara, o verso; si può imboccare la strada a ......rinvenuti diversi reperti archeologici che hanno reso necessario trovare delle soluzioni esecutive in collaborazione con la Soprintendenza Speciale di. Si è lavorato in soggezione di...

Fiume d’acqua e fango inonda la strada: deviati i bus e chiusa al traffico la Gianicolense Repubblica Roma

Roma, esplode tubo dell'acqua in un cantiere, la Gianicolense diventa un fiume. Traffico in tilt, bus deviati Corriere Roma

Traffico in uscita da Chieti 1) Percorso alternativo lungo via Colonnetta: si può procedere in direzione della Tiburtina per poi dirigersi o a Pescara, o verso Roma; si può imboccare la strada a ...Roma, 23 set. (askanews) – Terminati i lavori di adeguamento dei sette chilometri di via Tiburtina, dall’incrocio con via di Ponte Mammolo fino alla nuova rotatoria di via Marco Simone. L’intervento, ...