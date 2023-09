Traffico Roma del 23-09-2023 ore 11 | 30

(Di sabato 23 settembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo tra Appia e la diramazioneSudintenso sulla Prenestina code a tratti in uscita dalla capitale tra accordo e Colle monfortani sempre sulla Prenestina code tra via Ollolai e via Ponte di Nona verso il centro sulla Cassia si sta in coda tra il raccordo e Tomba di Nerone in entrambi i sensi di marcia è più avanti tra la pignanella Storta anche in questo caso entrambe le direzioni auto in coda sul viale dei Colli Portuensi tra via di Monteverde e via Newton in direzione di via Portuense per interventi urgenti alle tubature è chiusa alla Circonvallazione Gianicolense tra via San Girolamo Emiliani e Largo Ravizza in direzione di viale dei Colli Portuensi Grand Prix storico dichiuso al ...

Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti Code in carreggiata esterna tra ...

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione per incidente si rallenta in via di Boccea tra via Don Carlo Gnocchi e via di Torrevecchia ...

{“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde ...

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico rallentato sulla Tuscolana per un incidente all’altezza di Piazza di Cinecittà e per ...

{“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde ...

...6 ottobre- Pendolari a terra e Rfi e Trenitalia che brancolano nel buio. Il "fenomeno", come è stato definito, dell'usura dei bordini delle ruote e delle rotaie sta mandando in tilt il...Mentresi colloca al 27° posto, città del sud come Bari e Messina lottano per affermarsi tra ... […] Attualità In Primo Piano Savona Savona, allo studio un nuovo pianoPosted on 5 ...

Roberto Gualtieri: “Nel 2030 emissioni giù del 66% A Roma interverremo su traffico ed edifici” la Repubblica

Ryder Cup, come cambia la viabilità per i mondiali di golf a Roma: le stazioni chiuse e i bus sostitutivi ilmessaggero.it

Il regista americano suona il clarinetto con la sua orchestra jazz, mentre apre la mostra dell'artista francese alla Galleria Continua del St Regis ...L’annuncio ufficiale ancora non c’è, ma oramai sembra certo che i lavori sulle linee dei tram 3 e a Roma saranno conclusi per il primo ottobre. Giorno in cui dovrebbe riprendere anche il traffico su ...