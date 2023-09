Traffico Roma del 23-09-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltorallentato sulla Tuscolana per un incidente all’altezza di Piazza di Cinecittà e per un incidente avvenuto nelle scorse ore via di Boccea è chiusa altra via di Torrevecchia & via Don Carlo Gnocchi sono deviate le linee bus di zona code sulla Prenestina tra Colle monfortani e il raccordo In quest’ultima direzione per interventi urgenti alle tue pure chiusa alla Circonvallazione Gianicolense tra via San Girolamo Emiliani e Largo Ravizza in direzione di viale dei Colli Portuensi è chiusa per lavori anche via Francesco amici tra la Circonvallazione Gianicolense e via Raffaele Balestra Grand Prix storico didalle 9 esibizione statica in Piazza Bocca della Verità mentre le Terme di Caracalla ospitano l’esibizione ...