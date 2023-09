Traffico Roma del 23-09-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione per incidente si rallenta in via di Boccea tra via Don Carlo Gnocchi e via di Torrevecchia ancora difficoltà per ilin via Mattia Battistini per un incidente all’altezza di via Pietro Albertini anche sulla Flaminia coda in uscita daper un incidente avvenuto in precedenza all’altezza del raccordo ultime giornate del Grand Prix storico didalle esibizione statica in Piazza Bocca della Verità mentre le Terme di Caracalla ospiteranno l’esibizione dinamica chiuso alviale delle Terme di Caracalla da Largo vittime del terrorismo a via dei Cavalieri di Colombo in direzione Piazzale Numa Pompilio domani il Gran Prix si sposterà all’Eur in tema di trasporto ferroviario Vi ricordo che fino al 29 settembre per lavori di ...