Traffico Roma del 23-09-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 23 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno della redazione iniziamo con gli incidenti sulle strade della capitalerallentato sulla Flaminia altezza raccordo in uscita dae sulla Tiburtina in zona Setteville altro incidente in via Battistini incrocio con via Pietro Albertini ultime giornate del Grand Prix storico dioggi l’esibizione statica si terrà in Piazza Bocca della Verità a partire dalle 9 mentre le Terme di Caracalla ospiteranno l’esibizione dinamica previste chiusure ale deviazioni per il trasporto pubblico dalle 15:30 alle 20 un corteo di manifestanti da Piazza dei Santi Apostoli giungere in Piazza del Popolo sfilano anche lungo via Cesare Battisti Piazza Venezia e via del Corso chiusure e deviazioni per diverse linee bus i dettagli di questa idea altre notizie sul sito ...