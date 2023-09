Traffico di droga | arrestata deve scontare 7 anni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFaceva parte di un’associazione per delinquere che tra il 2017 ed il 2020 era collegata con i trafficanti die riforniva i mercati dello stupefacente dal litorale casertano: una donna di 51di origini campane è stataall’alba dai carabinieri di Ausonia. L’hanno raggiunta nell’abitazione del paese dove da qualche tempo è agli arresti domiciliari e le hanno notificato la sentenza di condanna diventata esecutiva:9 mesi e 10 giorni di reclusione. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli. Lo ha firmato in quanto è diventata definitiva la condanna per ‘associazione a delinquere finalizzata alillecito di sostanze stupefacenti’. Al ...