Tra santuari e miniere | i tesori da scoprire lungo il torrente Riso

(Di sabato 23 settembre 2023) Due tappe indimenticabili per una giornata nella Valle del: ilo della Madonna del Frassino e l’Ecomuseo delledi Gorno. Un mondo che si nasconde nelle viscere del terreno, fatto di pietra e di roccia, di buio, scoppi di dinamite e lavoro usurante, ma anche di scienza, tecnologia e tanta storia

È stato un pomeriggio di paura quello di ieri, mercoledì 30 agosto, per due operai che stavano lavorando in un cantiere allestito al santuario ...

Due tappe indimenticabili per una giornata nella Valle del Riso : il santuari o della Madonna del Frassino e l’Ecomuseo delle miniere di Gorno. Un ...

Le autorità non hanno fatto nessuna differenzai maiali degli allevamenti intensivi, destinati alla filiera alimentare, e quelli dei, che non fanno parte dell'industria zootecnica, che ...È UN PERCORSO di 6 chilometri che attraverso il suggestivo paesaggio dell'altopiano carsico garganico, unisce duei grandidel Gargano: il millenario convento francescano di San Matteo Apostolo nei pressi di San Marco in Lamis, e il più recente convento dei cappuccini di San Pio a San Giovanni ...

Tra santuari e miniere, i tesori della Valle del Riso L'Eco di Bergamo

Dopo la mattanza dei maiali del Rifugio Cuori Liberi, cosa ... Kodami

L'amministrazione Biden aveva esordito all'insegna della continuità con Trump in una politica restrittiva nei confronti dei migranti. Ma i democratici sono divisi, molte città si proclamano «santuari» ...Il circo contemporaneo protagonista di questo primo weekend di autunno con spettacoli e laboratori. E poi feste, piccole escursioni e giochi per bambini e famiglie ...