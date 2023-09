(Di sabato 23 settembre 2023) Ma perchè? Ma che senso ha? Da luglio ilha cominciato una campagna contro ie la “lobbyviaria”. Non unspecifico dunque, ma contro iin generale. Ru... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Per Bologna-Napoli è stata Vietata la Trasferta ai Tifosi Azzurri residenti in Campania per scongiurare il rischio di Scontri con i ...

Si sono disputate le semifinali agli Europei a squadre 2023 di Tennistavolo , in corso a Malmö , in Svezia : alla Malmö Arena sono state assegnate le ...

Un' esplosione in un cantiere sull' autostrada in Romania ha provocato la morte di quattro operai e il ferimento di altri cinque. La deflagrazione è ...

San Paolo dedicherà gran parte della Lettera aiproprio a questo atteggiamento, dell'uomo ... Ma, mentre l'operaio se ne va, immaginiamo con la codale gambe, il signore gli lancia una parola,......e dei trionfi dei'. Nacquero, la vostra e le altre prime Università in Europa, come istituzioni cosmopolitiche e più che mai come tali esse sono chiamate oggi a operare, e a compenetrarsi...

Tra i romani circola una domanda: “Ma al Messaggero cosa gli hanno fatto i tram” Il Foglio

Roma set a cielo aperto tra location cult e meno note Roma Capitale

Mourinho è diventato un meme dopo la partita di Europa League tra As Roma e Sheriff. L'allenatore, noto per il suo stile, è apparso in tv con i capelli spettinati e le occhiaie, un look inusuale che ...nella sezione Grand Public vedremo “Volare” di Margherita Buy e tra le Proiezioni Speciali “Mur” di Kasia Smutniak. E a Roma Ginevra Elkann porterà il suo nuovo film, “Te l’avevo detto”, e Emma Dante ...