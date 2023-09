Torino | Juric | “Roma in un buon momento | ma proveremo a vincere la terza di fila”

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) Il tecnico del, Ivan, ha parlato alla viglia del match casalingo contro la. Ecco le sue parole: “Affrontiamo lain unper loro, dalche si sono sbloccati grazie alle vittorie contro l’Empoli e in coppa. Inoltre hanno diverse opzioni a disposizione. Hanno un’ottima difesa e giocatori tosti come Mancini e Cristante. Belotti? E’ un giocatore con delle doti fantastiche e mi sembra lo stia dimostrando. Come tutti i giocatori con una massa muscolare importante ha bisogno di lavorare tanto e di essere fisicamente in forma per poter esprimere le sue qualità, che sono quelle di un top player”. Su Duvan Zapata: “Deve ancoras migliorare la condizione per poter ritornare ai livelli di due-tre anni fa. Domani giocherà ancora lui, anche ...