Torino | dopo una settimana un altro incidente aereo

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 23 settembre 2023) La comunità diha rivissuto oggi momenti di tensione, appena unala tragedia aerea tra Caselle e San Francesco al Campo. Fortunatamente, in questa occasione, l’si è risolto con solo tre feriti di lieve entità e molta, molta paura. Il sinistro si è verificato pocole 13, a Moncalieri. Un ultraleggero Cessna appartenente ai Falchi di Daffi, noto gruppo di volontari associati alla Protezione Civile, era in volo per una missione di ricognizione quando, a causa di un presunto guasto, ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza. Grazie alla prontezza del pilota, l’è stato indirizzato verso un’area lontana dalle abitazioni, atterrando in un campo. Tuttavia, una volta toccato il suolo, l’ultraleggero si è capovolto, terminando la sua corsa in ...