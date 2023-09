Tommaso Zorzi si sente perseguitato da uno sconosciuto | “Per favore | smettila”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 23 settembre 2023)ha sempre amato confidarsi con i suoi follower su quello che sta accadendo nella sua vita privata e lo ha fatto anche ora che si ritrova a vivere un momento difficile. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip, infatti, sostiene di essereda una persona di cui non conosce l’identità, che gli sta mandando fiori a casa, cosa che non gli permette di stare tranquillo, visto che lonon dovrebbe sapere dove lui vive. “C’è una persona che ho bloccato su Instagram più di un anno fa e da un anno a questa parte continua ad inviarmi i fiori a casa – ha raccontato in una delle sue Instagram Stories – Qual è il problema mi chiederete voi. Bene, per me è un problema perché io a questa persona che mi invia i fiori non ho mai dato. l’indirizzo. Chi mi consegna i fiori citofona a casa mia e io non ...