TikTok vuole detronizzare Amazon con il suo shop

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 23 settembre 2023) Per il momento è sbarcato solamente negli Stati Uniti. Ma nelle prossime settimanepotrebbe espandere i suoi confini occidentali e arrivare anche in Europa. Seguendo l’onda lunga delle piattaforme di e-commerce, anche il social amato dalla GenZ ha lanciato una funzione che permetterà a commercianti e aziende di vendere prodotti direttamente dalla app. Un esperimento differente rispetto a quello tentato, a partire dal 2016, da Facebook con il suo maketplace. L’obiettivo di ByteDance, per caratteristiche e appeal sul pubblico, sembra esser quello di fare concorrenza ai giganti delloping online. Non solo i cinesi Temu, AliExpress e Shein, ma anche il colosso. Non è un caso, infatti, che il primo boost potrebbe arrivare durante il Prime Day 2023 previsto per il 10 e 11 ottobre. ...