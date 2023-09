Tifosi del Napoli furiosi | “Avete visto come sta giocando? Potevamo dargli una chance”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 23 settembre 2023) Il giovane centrocampista, in prestito all’Hellas Verona, Folorunsho, ha suscitato il rimpianto tra iazzurri. Nel match contro il Milan di Pioli, terminato con la vittoria dei rossoneri per 1-0 contro l’Hellas Verona, è stato Folorunsho a catturare l’attenzione. L’unico gol della partita è stato segnato da Leao, sfruttando un errore del centrocampista nigeriano in prestito dal. Tuttavia, Folorunsho ha mostrato grande carattere riprendendosi subito dall’errore e dimostrando di essere uno dei migliori in campo. La sua performance è stata elogiata per la sua abilità difensiva e la capacità di creare opportunità in attacco. Un momento chiave della partita è stato un colpo di testa di Folorunsho, che ha costretto Sportiello a compiere un intervento straordinario. Questo è solo uno dei numerosi episodi che hanno dimostrato la sua importanza in ...