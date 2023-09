The Well in anteprima al Sitges Film Festival!

(Di sabato 23 settembre 2023) Tramite comunicato stampa è stato annunciato che The, il nuovo horror soprannaturale di Federico Zampaglione verrà presentato inalFestival 2023 L’horror soprannaturale The, ultima fatica registica di Federico Zampaglione, sarà presentato inmondiale alFestival 2023, dove verrà proiettato Venerdì 6 Ottobre nella sezione “Midnight X-treme”, presso il Cinema Retiro. Thevede protagonista Lauren LaVera (Terrifier 2) nei panni di Lisa Gray, giovane restauratrice che si reca in un piccolo villaggio italiano per portare al suo antico splendore un dipinto medievale. Ma non sa che sta mettendo la sua vita in pericolo a causa di una maledizione legata ad un mostro creato e nutrito ...

Tramite comunicato stampa è stato annunciato che The Well verrà presentato in anteprima al Sitges Film Festival 2023: ecco i dettagli!